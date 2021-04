Interact Club Catanduva Realiza Doação de Mais de 300 Caixas de Bombons Para Instituições

Páscoa é sinônimo de amor e solidariedade. Com esse intuito os membros do Interact Club Catanduva realizaram a doação de 342 caixas de bombons para instituições beneficentes do município.

“Foram oito instituições beneficiadas entre asilos, orfanatos e casas de recuperação. Também fizemos saquinhos com dez Bis e entregamos em diversos bairros”, destacou Ana Garcia Spadão, presidente do Interact.

Foram beneficiadas as instituições: Casa do Menor (as duas), Comunidade Terapêutica Lírio dos Vales, Associação Recanto Nosso Lar, Vila São Vicente de Paulo, Casa Lar, Associação Recomeçar, Sociedade Beneficente Delfino Oliveira e a Creche Recreação. Cerca de 214 crianças foram presenteadas. “Gostaria de fazer um agradecimento especial a todos que ajudaram de alguma forma o nosso Projeto do Interact”, completou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local