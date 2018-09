Integrantes do IDVC Participam de Oficina de Plantio de Mudas

Depois dos alunos do projeto “Cidadão do Futuro” participarem de palestras sobre arborização urbana e oficina de plantio, é a vez dos integrantes do Instituto de Deficientes Visuais de Catanduva visitarem o viveiro de mudas e praticarem o plantio. As atividades acontecem hoje (20), a partir das 20h. A programação faz parte da “Semana da Árvore”, que se estende até o dia 30. A iniciativa é da Prefeitura de Catanduva por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.

A Semana da Árvore teve início na última segunda-feira (17), quando os pacientes do Hospital Mahatma Gandhi receberam a visita da equipe da Prefeitura para a oficina de plantio de semente de mudas. Na terça e na quarta-feira, os alunos do “Cidadão do Futuro” foram contemplados com uma palestra da Educadora Ambiental Daiane Ciccone Cesarino, e realizaram a visita monitorada ao viveiro. Amanhã, em comemoração ao Dia da Árvore, as equipes do Meio Ambiente estarão na Praça da República com orientações sobre arborização e doação de mudas para plantio em calçadas. E para finalizar a programação, no dia 30 será realizado um Pedal de incentivo à prática esportiva e preservação ao meio ambiente. O percurso passará pelo Parque dos Ipês e Lago dos Ipês, onde haverá plantio de mudas. As inscrições para participar da ação estão abertas e devem ser feitas no site www.sescsp.org.br/catanduva.

“Uma cidade arborizada reflete diretamente no bem-estar da população: mais sombra, mais verde e, consequentemente, a melhora na qualidade do ar”, disse a chefe da Divisão de Proteção Ambiental, Karen Morandin.

Da Reportagem Local