Instituto Nacional de Câncer Reforça Importância da Campanha Novembro Azul

O Instituto Nacional de Câncer (INCA), mais uma vez, aproveita as celebrações do mês de novembro para divulgar informações baseadas nas melhores evidência científicas e promover a saúde do homem de forma consciente e equilibrada. O Novembro Azul teve origem em 2003, na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina.

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) mostrou-se favorável à abordagem integral da saúde dos homens. O Ministério lançou, com apoio técnico do INCA, a página Câncer de próstata; causa, sintomas, tratamento e prevenção em seu portal na Internet. O INCA também postou a cartilha Câncer de próstata: vamos falar sobre isso? com informações para que as pessoas possam entender mais acerca da doença e decidirem o que é melhor para a própria saúde. A cartilha incentiva a conversa com o profissional de saúde. O Instituto também produziu o vídeo Saúde do homem – um alerta e um convite para que o homem se cuide.

O INCA não recomenda que se organizem campanhas para convocar homens para a realização de check-up para câncer de próstata. Acesse a recomendação do INCA sobre exames de check-up para o câncer de próstata.