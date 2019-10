Instituto Federal Divulga Programação Da ‘Semana Da Computação’

O câmpus de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia divulgou, no começo de outubro (dia 2), a programação da ‘Semana da Computação’, que irá ocorrer nos dias 24 e 25 desse mês.

Começando no dia 24, a partir das 19h15, a palestra terá como tema ‘Presente e Futuro dos Profissionais e Áreas de TI em Empresas Não TI’, que será ministrada pelo gerente financeiro de TI, Jander Sampaio. Mais tarde, começando às 21h00, será vez do supervisor de TI Eder Clei de Freitas discursar sobre ‘Desenvolvendo sua Aplicação Servless na AWS’.

Já no último dia, 25, o evento irá começar com a palestra ‘Indústria 4.0’, às 19h00, realizada pelo CEO David Guilherme. Às 20h00, a palestra que será apresentada se chama ‘Web Scraping com Power Bi’, do analista de suporte Caio Vinicius de Lima. Para finalizar a ‘Semana da Computação’, o professor do IFSP Edivaldo Pastori Valentini irá comandar a palestra ‘Uma Abordagem da Segurança da Informação sobre Sistemas de Transporte em Cidade Inteligentes’ a partir das 21h30.

Para outras informações a respeito do evento tecnológico, é possível entrar em contato com o câmpus catanduvense do Instituto Federal pelo link ctd.ifsp.edu.br/portal, ou pelo telefone (17) 3524-9718.

Da Reportagem Local