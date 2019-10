Instituto Federal Divulga Processo Seletivo Para Pós-Graduação Lato Sensu

O câmpus de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia divulgou o edital para ingresso no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Saberes e Práticas para a Docência no Ensino Fundamental I. As inscrições podem ser feitas de 1 a 19 de setembro, e para ter acesso ao curso o candidato deverá ter concluído curso de Licenciatura, preferencialmente, Pedagogia, em Instituição Superior reconhecida.

O IFSP informou, ainda, que serão oferecidas 40 vagas anuais. Os candidatos deverão ler o edital e preencher o formulário de inscrição, bem como enviar documentos comprobatórios, indicando a formação acadêmica e trajetória profissional.

“A estrutura curricular do curso está organizada em dois semestres, sendo todas as disciplinas obrigatórias e devendo ser cursadas integralmente por todos os estudantes do curso. De caráter pedagógico, as disciplinas visam o aprofundamento nas principais temáticas e áreas do conhecimento que fundamentam o trabalho docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Além das disciplinas obrigatórias integra a grade curricular deste curso o TCC – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que será exigido como requisito para conclusão do mesmo”, diz a nota oficial divulgada pelo Instituto Federal.

As disciplinas irão ocorrer todas as segundas, quartas e as quintas-feiras, das 19h00 às 22h35, em ambos os semestres. De acordo com a grade divulgada, o 1º semestre irá contar com: Políticas públicas e sala de aula; Pesquisa em educação; Temas geradores em Ciências da Natureza e Arte e movimento. Já no 2º, haverá: Teoria e prática no ensino de matemática; Práticas discursivas e multiletramentos, além de Humanidades na Educação Fundamental.

Para outras informações, é possível entrar em contato através do telefone (17) 3524-9710, ou mandar um e-mail para pos.saberes@ifsp.edu.br.

Da Reportagem Local