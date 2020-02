Instituto Federal Divulga Inscrições Para Cursos De Extensão

A Diretoria-Geral do Câmpus Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia informou, através da Coordenadoria de Extensão, que estão abertas as inscrições para cursos de extensão na instituição de ensino. Não será cobrado nenhum valor pela taxa de inscrição, bem como para matrícula dos que forem selecionados.

Aos interessados, os cursos são de: Auxiliar Administrativo (a idade mínima para participar é de 15 anos, com 80 horas de curso); Espanhol Básico (15 anos, 40 horas); Libras Básico (idade mínima de 15 anos, 40 horas); e Língua Portuguesa para Surdos – Módulo II (ser surdo e ter conhecimento básico em língua portuguesa, com carga de 70 horas).

As inscrições para os cursos de extensão começaram na última quarta-feira, dia 5 de fevereiro, e se estendem até o dia 20.

Elas devem ser feitas na CEx – Coordenadoria de Extensão do IFSP de Catanduva, dentro do horário de atendimento, que é de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 16h00, e de terça e quarta-feira, das 17h30 às 20h00.

Divulgação

Vale ressaltar, ainda, que a relação dos candidatos que forem contemplados será divulgada no próprio IFSP Catanduva, através da fixação de uma lista nos murais, bem como no site http://www.ctd.ifsp.edu.br, no dia 28 de fevereiro.

Da Reportagem Local