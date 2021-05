Instituto Federal Disponibiliza Mais de 100 Cursos Online Gratuitos Sem Processo Seletivo

O Instituto Federal disponibiliza mais de 100 cursos online gratuitos, com certificado não é necessário Processo Seletivo. Com o objetivo de fortalecer os estudos ou aprender coisas novas. O Instituto Federal disponibilizou gratuitamente online e em casa, sem risco de coronavírus, tudo sem a necessidade de passar pelo Processo Seletivo.

O IFRS (Instituto Federal do Rio Grande do Sul) disponibiliza diversas vagas para cursos online gratuitos mas qualquer pessoa de qualquer lugar do país pode usufruir dos cursos. São diversas áreas de ensino disponíveis, estas são: Informática, Ciências Exatas e Aplicadas, Ambiente e Saúde, Gestão e Negócios, Pré-vestibular e Preparatório para o Processo Seletivo do Instituto. Os requisitos e prazos para se inscrever variam de acordo com o curso pretendido.

Principais cursos disponíveis no Instituto Federal: Gerenciamento de Resíduos, Primeiros Socorros para Profissionais de Saúde, Estatística: conceitos e representações, Estatística: medidas de posição e dispersão, Física para o Enem – Parte 1: Cinemática, Dinâmica, Estática e Gravitação, Física para o Enem – Parte 2: Hidrostática, Ondas, Óptica e Termologia, Física para o Enem – Parte 3: Eletricidade e Física Moderna, Física para o Ensino Superior 1- Conceitos básicos, vetores e cinemática vetorial, Pré-Física: fundamentos para iniciantes ao estudo de Física, Contabilidade Pública, Direito Administrativo, Direito: noções, Finanças Públicas, Banco de Dados 1: Fundamentos, CSS: folhas de estilo, HTML – parte 1: Introdução ao desenvolvimento de páginas web, HTML – parte 2: tabelas e formulários, JavaScript, Lógica de Programação – parte 1: Começando a desenvolver seus primeiros programas, Lógica de Programação – parte 2: Acrescentando decisões e repetições, Lógica de Programação – parte 3: Múltiplos valores e módulos, Confeitaria, Gastronomia: eventos, Gastronomia: história, Panificação, Para se inscrever e saber mais detalhes sobre os cursos, acesse o site do Instituto Federal, através Link : https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38. É necessário acessar como Visitante para ver as informações e se cadastrar para fazer os cursos gratuitos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local