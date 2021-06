Instituto Federal de Catanduva prorrogou as inscrições para o Projeto Orquestra para Todos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP) de Catanduva prorrogou as inscrições do Projeto Orquestra para Todos – Formação Musical e Práticas Musicais Coletivas até o final do mês de junho.

Podem participar do projeto alunos, servidores, terceirizados, familiares e demais interessados da comunidade externa acima de 15 anos. Os candidatos poderão escolher cantar no coro Harmoniff ou aprender um instrumento de orquestra por meio do curso FIC, Aprimoramento em Teoria e Prática Musical.

Devido à pandemia da Covid-19 as atividades serão desenvolvidas remotamente até que seja autorizada a modalidade presencial. Os alunos terão aula uma hora por semana na terça, quinta e sexta-feira, das 17h30 às 18h30.

Os interessados podem se inscrever pelo e-mail orquestra.ctd@ifsp.edu.br.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local