Instituto Federal De Catanduva Divulga Workshop De Rítmica Musical

O câmpus de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia divulgou, na última quarta-feira, dia 2 de outubro, que será realizado um workshop de rítmica musical no próximo dia 18 (uma sexta-feira), das 19h30 às 21h30. As inscrições são para maiores de 13 anos e não há necessidade do interessado possuir conhecimento musical prévio.

“O curso abordará de maneira prática os conceitos que compõe a área da música denominada ritmo, entre eles: pulsação, métrica, andamento, subdivisão, acentuação, compasso e fórmulas de compasso, polirritmia, sincopação, contratempo e padrões. Dentre as atividades serão trabalhados fundamentos básicos de regência. Todos esses conceitos serão trabalhados de forma prática, a princípio através de exercícios de motricidade e corporeidade para depois serem teorizados e incorporados a teoria e notação musical. Durante o workshop será montado uma “orquestra de palmas” para executar a peça Clapping Music de Steve Reich”, informa a instituição federal de ensino. Ao final do workshop, o participante deverá compreender os vários aspectos do ritmo e como colocá-los em prática, bem como escrever ritmos para bateria e executar polirritmias. O professor que será responsável pelos ensinamentos é o Guilherme Vinicius Rigatto, bacharel em Música – Composição pela Unesp. Ministra as aulas do curso de Licenciatura em Música – Centro Universitário Claretiano (em São José do Rio Preto) e é professor de Piano, História da Música e Canto Coral no Centro de Ensino Artístico de Catanduva.

Aos interessados, o link para as inscrições é o https://forms.gle/nTUDZ3Gv2pEg8x9v5.

Da Reportagem Local