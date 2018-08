Instituto Federal Abre Inscrições Para Cursos de Extensão

OInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Campus Catanduva anunciou a grade de cursos de extensão para o segundo semestre do ano. As inscrições já estão abertas e deverão ser feitas na Coordenadoria de Extensão do respectivo Campus. Ao todo, são cinco opções de cursos.

Entre as opções oferecidas estão: “Educação Ambiental e Sustentabilidade: Orientações e Práticas para o dia a dia” (30 vagas); “Culinária prática e saudável para o dia a dia” (25 vagas); “Preparação de pães, custeio e cooperativismo” (15 vagas); “Reciclagem de Madeira – Marcenaria Amadora” (20 vagas) e “Letras da esperança: literatura e crítica social“ (40 vagas).

Para realizar a inscrição é necessário que o candidato compareça com cópia do RG, CPF, duas fotos 3×4 recentes e comprovante de residência.

Conforme prevê o edital, para participar do curso voltado à Educação Ambiental é necessário ser cooperado do Recicla Catanduva. Para o curso de Culinária, o pré-requisito é ter ensino fundamental completo. Para o curso de Preparação de Pães, o instituto prevê que o candidato tenha 18 anos ou mais e ensino fundamental completo. Para participar da Reciclagem de Madeira é preciso estar cursando o ensino médio. E, por fim, o curso de Letras da Esperança prevê alunos ensino médio ou a partir do 8º ano do ensino fundamental.

O edital com as informações completas dos cursos está disponível no site do IFSP. “Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas no Edital”, ressaltou a instituição. Ainda de acordo com o órgão, a seleção dos candidatos ocorrerá por ordem de inscrição que classificará automaticamente os primeiros inscritos que atenderem aos requisitos estabelecidos no regulamento.

A relação dos candidatos contemplados será divulgada no dia 24 de agosto.

SERVIÇO

As inscrições para os cursos de extensão do IFSP podem ser feitas na Coordenadoria de Extensão do Campus Catanduva, localizado na Avenida Pastor José Dutra de Moraes, 239 – Distrito Industrial Antônio Zácaro. O atendimento é de segunda a sexta das 11h às 17h.

Da Reportagem local