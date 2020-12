Instituto dos Deficientes Visuais Realiza Entrega de Panetones Para os Atendidos

O Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva preparou uma surpresa doce e cheia de afeto aos atendidos.

A instituição realizou nos dias 21 e 22 de Dezembro um drive thru de Natal com a entrega de panetones.

“A pandemia do novo coronavírus trouxe uma série de adaptações nos atendimentos, mas nem por isso impediu algumas comemorações como a Festa Junina, Dia das Crianças e neste momento o Natal. Ressalto que a organização seguiu todas as orientações de segurança para realização do drive thru. Para não deixar essas datas passarem em branco, a equipe realizou drive-thru, em que os atendidos ganharam um mimo.

A ação teve o objetivo de promover o reencontro dos atendidos com os profissionais da OSC, um dia para matar a saudade”, destacou Fernanda Rocha, coordenadora e assistente social.

Ela ainda frisou a importância de manter o contato com os atendidos durante o período de isolamento.

“O drive-thru tem um papel social mesmo diante de um cenário tão desafiador como o que estamos vivendo, não podemos deixar de celebrar. A ação é muito importante para os atendidos. Nesse momento de pandemia e isolamento, é importante que os atendidos se sintam acolhidos e lembrados, tenham contato com os profissionais, mesmo com o distanciamento. É uma forma de manter o vínculo e ter uma interação”, completou.

O drive thru seguiu todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), os funcionários e atendidos utilizaram a máscara de proteção durante toda a atividade e mantiveram o distanciamento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local