Instituto Butantan Abre Inscrições Para Olimpíada Brasileira de Biologia

Estão abertas as inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB). Alunos regularmente matriculados no Ensino Médio poderão participar da competição, organizada pelo Instituto Butantan. Os melhores colocados irão para a Olimpíada Internacional de Biologia, no Japão, e para a Olimpíada Ibero-americana de Biologia, na Costa Rica.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada até 10 de março por um professor responsável da escola (pública ou particular). Detalhes do processo de inscrição e o regulamento estão disponíveis através do link: olimpiadasdebiologia.butantan.gov.br

O objetivo da Olimpíada é estimular o interesse em estudos biológicos nos estudantes de ensino médio. A competição é realizada em três fases. Na última fase, os 16 melhores classificados poderão fazer uma capacitação prática intensiva em biologia molecular, bioquímica, bioinformática, botânica e zoologia nos laboratórios do Butantan, em São Paulo. Destes, 4 serão selecionados para a competição internacional e outros quatro para a ibero-americana.

Haverá também distribuição de medalhas para 150 alunos e premiações especiais para a aluna melhor classificada e para o estudante de escola pública com melhor classificação.

Os medalhistas ainda poderão conquistar vagas em importantes universidades públicas, como a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Federal de Itajubá (Unifei – MG).

As universidades públicas de São Paulo mantêm um cronograma específico para selecionar estudantes classificados em olimpíadas acadêmicas nacionais e internacionais. Em 2019, por exemplo, a USP abriu 113 vagas em 60 cursos de graduação da Universidade, voltadas para alunos que se destacaram em competições de ciências do ensino médio.

Competições internacionais – Por determinação da Olimpíada Internacional de Biologia, a idade máxima de participação dos alunos na 16ª OBB é de 19 anos (inclusive) no dia 1º de julho de 2020. Por critério da Olimpíada Ibero-Americana de Biologia, alunos que já tenham participado da IBO não poderão participar da OIAB. Caso haja esta situação, o suplente melhor classificado será convocado para substituí-lo. Os melhores alunos classificados pela OBB poderão participar uma única vez da OIAB e até duas vezes, participando dos respectivos processos seletivos da OBB, da IBO.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local