Instituto Bethel Tem Corte Grátis Para Mês De Novembro E Dezembro

Desde ultimo sábado (26), os profissionais da Barbearia Sandrin de Elisiário estão atendendo gratuitamente e quinzenalmente das 14h às 17h na Bethel. O objetivo do projeto é prestar um serviço para a sociedade, mas também, restaurar o bem-estar e a autoestima das pessoas atendidas.

Os próximos atendimentos serão realizados nos dias 09, 23 de novembro e 07 e 21 de dezembro sempre na Bethel, Instituto de Vida Nova.

Uma organizadora Natália Marcela de Araújo explica que são parcerias maravilhosas como essa que se permitem a ensinar a amar com obras ao próximo.

“A caridade é muito importante para melhorar a vida de pessoas que passam por problemas graves por falta de assistência. Mas, para fazer desse bom sentimento uma ação realmente transformadora, o melhor caminho é desenvolver projetos sociais e realizar uma ação social na igreja que vá de encontro com esses propósitos. Entretanto, não precisa se preocupar: tirar do papel as ideias que possam melhorar a vida de famílias inteiras pode ser mais simples do que você imagina” finaliza Natalia.

Através de Projetos Sociais e Campanhas em prol de famílias carentes, a Bethel leva aos lares saúde física, emocional e dignidade humana. Endereço da Bethel fica na Rua Barra Longa, nº 400 em Catanduva e o telefone para maiores esclarecimento é (17) 99105-4998.

Ariane Pio

Da Reportagem Local