Instituto Bethel Promove Aulas Gratuitas de Jiu-Jitsu a Partir do Dia 12 Deste Mês

CCom o intuito de democratizar a atividade física e o lazer, o Instituto Bethel vai promover a partir do próximo dia 12 de Fevereiro aulas gratuitas de Jiu-Jitsu.

As aulas ocorrerão às quartas-feiras, às 20h30 para crianças de 8 à 12 anos e às sextas-feiras, no mesmo horário, para crianças de 13 a 17 anos. No primeiro dia de aula, é necessária a presença dos pais ou responsáveis.

De acordo com Natália Marcela de Araújo, uma das voluntárias do instituto, além das aulas esportivas gratuitas o grupo realiza diversas atividades sociais. “Há dois anos nós desenvolvemos ações solidárias, tais como, recreação e reforço escolar aos sábados às 9h da manhã. Também realizamos todas às terças-feiras, às 19h, em parceria com a ONG Panela Solidária, a distribuição de sopa para famílias carentes do Jardim Imperial e região”, destacou.

Através de Projetos Sociais e Campanhas em prol de famílias carentes, a Bethel leva aos lares saúde física, emocional e dignidade humana. Endereço da Bethel fica na Rua Barra Longa, nº 400, Jardim Imperial. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone (17) 99105-4998.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local