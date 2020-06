Instituições de Longa Permanência Para Idosos Precisam de Atenção Redobrada, Alerta Sebrae

Passados quase três meses do início da pandemia do coronavírus, as atividades empresariais começam, lentamente, a serem retomadas, onde caberá a cada estado e município definir quando liberar as operações em cada segmento econômico. Pensando nas necessidades dos pequenos negócios, que buscam orientação e informações referenciadas por autoridades de saúde, o SEBRAE sistematizou uma série de protocolos com procedimentos que vão ajudar essas empresas na reabertura de seus negócios de forma segura para empresários, funcionários e clientes. Nesse contexto, um dos segmentos mais importantes, devido às especificidades do seu público, e que tem recebido a atenção das autoridades de saúde no Brasil e no exterior, é o setor das Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI).

O protocolo de Reabertura elaborado pelo SEBRAE para esse segmento, com base em referências nacionais e internacionais, alerta para o fato de que a Covid-19 é comprovadamente mais perigosa para pessoas com mais de 65 anos de idade. Dados disponíveis em um estudo na China revelam que a mortalidade na faixa etária entre 60 e 69 anos é de 3,6%, para pessoas entre 70 e 79 anos, a mortalidade é de 8% e, para os idosos com mais de 80 anos, fica em torno de 14,8%. Nesse sentido, alerta o protocolo, essas instituições devem implementar medidas rigorosas de prevenção e controle de infecção para evitar ou reduzir ao máximo que os residentes, seus cuidadores e profissionais que atuem nesses estabelecimentos sejam infectados pelo vírus.

A primeira orientação é a atenção aos decretos de cada região, para saber se as normas internas da instituição estão de acordo com as orientações das entidades reguladoras oficiais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), Agência da Vigilância Sanitária (ANVISA), Ministério da Saúde, entre outras; além de portarias das secretarias estaduais e municipais da saúde. O documento do SEBRAE esclarece que os cuidados para a prevenção da doença junto a esse público e nessa natureza específica de empresas, vai muito além das recomendações básicas de lavar permanentemente as mãos, usar máscaras e praticar o isolamento social. Nesse negócio, outros aspectos envolvem desde a logística até os cuidados com a atenção emocional dos idosos.

É preciso garantir a limpeza correta e frequente das superfícies das áreas comuns, dos dormitórios e de outros ambientes utilizados pelos residentes. O desinfetante de mãos ou álcool em gel deve ser colocado em locais de destaque e é fundamental certificar-se de que funcionários, contratados e residentes tenham acesso a locais onde possam lavar as mãos com água e sabão. Os gestores das instituições devem ainda afixar cartazes com instruções sobre higiene das mãos, respiratória e sobre a etiqueta da tosse nos acessos e em locais estratégicos, além de garantir máscaras faciais e a redução da capacidade de público do estabelecimento, de modo que seja possível minimizar o contato.

Além das recomendações básicas da OMS e Ministério da Saúde, o SEBRAE orienta que seja organizada uma área de chegada para os profissionais, disponibilizando álcool em gel para higienização das mãos e das solas dos sapatos (como um borrifador com álcool 70% ou tapete com desinfetante). Essa área deve contar com um espaço reservado para guardar bolsas e itens pessoais dos colaboradores, que devem trazer o mínimo de objetos pessoais, acondicionando-os em sacolas plásticas fornecidas pela instituição.

Também é preciso verificar se os locais de trabalho estão limpos, bem como se as superfícies (mesas e bancadas) e objetos (telefones, teclados) estão sendo higienizados com desinfetante regularmente. Importante ainda alertar os funcionários fiquem em casa, caso apresentem uma tosse leve ou febre baixa (37,3 C ou mais), esclarecendo que poderão contar esse tempo como licença médica.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook