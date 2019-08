Instituição De Ensino Amplia Acesso A Quem Está Buscando Por Recolocação Profissional

A bolsa ofertada no programa irá isentar parte das mensalidades dos alunos

Uma instituição de ensino particular de Catanduva divulgou o lançamento de uma Bolsa Inclusão Social que isenta parte das mensalidades e aumenta as possibilidades de retorno ao mercado de trabalho. Para garantir o benefício, o interessado deve apresentar a Carteira de Trabalho para comprovar que teve, ao menos, um vínculo empregatício anterior e que está momentaneamente desempregado. Outros documentos exigidos são: histórico escolar, CPF e documento original com foto.

“A ação é feita com o intuito de ajudar na empregabilidade e na redução do desemprego no Brasil. Nós apoiamos quem está em busca de trabalho e aposta no ensino superior para garantir uma formação de qualidade. Até o dia 30 de agosto, quem não estiver trabalhando formalmente pode contar com a Bolsa Inclusão que isenta o estudante das primeiras mensalidades do curso. As vagas são limitadas e a iniciativa contempla formações na modalidade presencial, mediante taxa de matrícula no valor a partir de R$ 59, com exceção do curso de Direito”, ressalta a nota divulgada pela instituição.

O benefício da Bolsa Inclusão Social poderá ser ampliado caso o interessado indique a instituição para outras pessoas que se matriculem a partir dessa recomendação. Nesses casos, o aluno que fez a indicação é isento do pagamento das mensalidades até o final do ano.

O diretor da unidade catanduvense, Fabiano Giacomini, fala a respeito da bolsa criada para incentivar quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho: “uma vez dentro da instituição de ensino, as condições de voltar ao mercado aumentam exponencialmente. Além de capacitar o aluno por meio de um ensino de qualidade, temos ferramentas de network importantíssimas, como o Canal Conecta, em que empresas ofertam vagas no nosso portal de empregabilidade exclusivo para os estudantes”.

“Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao segundo trimestre de 2019, atualmente há 12,8 milhões de pessoas sem emprego no país. Já a Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) apontou, em seu último estudo divulgado no final de 2018, que 40% dos brasileiros precisam de apoio para pagar a mensalidade e que, para 24%, o acesso ao ensino superior só é viável por meio de descontos, bolsas de estudo ou financiamento”, finaliza a nota.

Caso queira obter outras informações ou fazer parte do programa, é possível entrar em contato com a instituição pelo telefone (17) 3311-0518, (17) 3311-0519, ou indo diretamente na unidade, que fica localizada na rua Sete de Fevereiro, número 862.

Da Reportagem Local