Instalações Do Tiro De Guerra De Catanduva Recebem Melhorias Feitas Pela Prefeitura

As instalações do Tiro de Guerra de Catanduva receberam algumas melhorias e foram realizadas na semana passada. A Prefeitura de Catanduva deu andamento ao trabalho de pintura, entre outras obras de reforma do prédio. Nesta semana continua os trabalhos para garantir que o serviço seja concluído.

O jornal O Regional entrou em contato com a Prefeitura para explicar como está sendo a manutenção da reforma no TG de Catanduva, segunda a prefeitura mantém convênio para o desenvolvimento das atividades do Tiro de Guerra no município. A solicitação da pintura foi feita pelo próprio Tiro de Guerra. “Trata-se de uma manutenção desenvolvida no espaço. O trabalho foi feito com recursos próprios e mão de obra da prefeitura. No local foram realizadas melhorias de pintura na quadra e no prédio. O serviço foi executado no prazo de uma semana e foi concluído”. A reforma vem junto com a Nova Turma de Atiradores da Turma de 2020. Na ocasião do Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Luís Pereira participou da solenidade. “Participei com muita alegria da Solenidade de Matrícula dos Atiradores da turma de 2020. Quero desejar aos novos atiradores sucesso ao longo deste ano, e principalmente aqueles que têm o propósito de seguir a carreira militar, que vocês possam aproveitar ao máximo todo o aprendizado que terão dentro do Tiro de Guerra, pois onde estiverem representarão o exército brasileiro” finalizou.

Ariane Pio

Da Reportagem Local