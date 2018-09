Instalação Premiada: Famílias Podem Participar de Sorteios da Seja Digital

Com o desligamento do sinal analógico de TV datado para novembro, a Seja Digital, responsável pela distribuição do kit gratuito de conversor digital realiza um sorteio para as famílias que instalarem o equipamento em suas casas. Os participantes concorrem a R$ 2 mil em cartões –pré pagos. Para concorrer, basta anotar o código que aparecerá na tela da TV, após a instalação dos equipamentos e se inscrever no site da Seja Digital ou ligando 147.

O próximo sorteio acontecerá no dia 17 de outubro e o nome dos vencedores será divulgado no site da Seja Digital e também em sua página no Facebook.

Em entrevista ao O Regional, a consultora de mobilização da Seja Digital na região, Priscila Santiago, aponta que o objetivo do sorteio é o de estimular as instalações. “Assim que procurar o agendamento para verificar se tem direito (caso se enquadre no público de baixa renda), ela vai marcar um dia para a retirada do kit e assim que chegar na casa dela ela instala o kit e ao final da instalação anota um código de cinco números que vai aparecer. Anotando esse código é possível entrar no site ou ligar no 147 para concorrer aos prêmios no valor de R$ 2 mil até novembro. O último prêmio é de R$ 20 mil. Tudo isso para instalar”, explica.

O sinal digital, ainda de acordo com ela, já está funcionando na região. “Quando a pessoa faz a instalação aparecem os canais digitais e a pessoa não perde tempo fazendo essa instalação antecipada, além de participar da promoção. É tudo de graça. Mês que vem tem um sorteio e dá para fazer a instalação e participar. Boa sorte a todos”, finaliza.

No dia 28 de novembro, data do desligamento do sinal analógico de TV na região, todas as famílias inscritas na promoção também vão concorrer a um prêmio de R$20 mil reais, em cartão pré-pago.

Ao todo, 305 mil kits foram distribuídos para famílias de 395 cidades. A distribuição do kit gratuito, que conta com antena digital e conversor com controle remoto, é uma das missões da Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel para operacionalizar a migração do sinal analógico de TV para o digital.

O desligamento do sinal analógico de TV no interior de São Paulo, que inclui 43 cidades da região de Catanduva, está previsto para acontecer no dia 28 de novembro. “Temos ainda cerca de 540 mil kits para serem distribuídos e não vamos deixar ninguém para trás”, afirma Maristela Trindade, consultora de mobilização da Seja Digital. Para saber se tem direito ao kit, a população deve ligar gratuitamente para o número 147 ou acessar o portal sejadigital.com.br/kit com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos.

Esse processo teve início em abril de 2015 e, de acordo com cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mais de 1300 municípios terão o sinal analógico desligado até 2018.

Karla Konda

Da Reportagem Local