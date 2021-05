INSS Voltará a Bloquear Benefícios Sem Prova de Vida a Partir do Mês de Junho

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem ficar até o dia 31 de maio sem se preocupar com a obrigatoriedade da necessidade de realizar a prova de vida.

De acordo com a Instrução Normativa publicada no Diário Oficial da União (DOU) a obrigatoriedade do exame volta apenas em junho.

O procedimento é obrigatório e acontecem todos os anos para que os beneficiários do INSS não tenham seus benefícios bloqueados. No entanto, desde março de 2020 quando a pandemia da Covid-19 prejudicou a realização da prova de vida presencial o bloqueio dos benefícios estão suspensos.

É importante que os segurados que não fizeram a prova de vida, realizada uma vez por ano, realizem o procedimento. Lembrando que ainda os beneficiários convidados a fazer a prova de vida pelo projeto piloto da biometria facial, e que ainda não realizaram o procedimento, devem fazê-lo pelo Meu Gov.br ou Meu INSS ou ainda normalmente em uma agência do banco que recebe do benefício.

Algumas pessoas já podem fazer a prova de vida por biometria facial pelo celular. Esse projeto foi iniciado no ano passado e, para saber se já está disponível para você, acesse o Meu INSS.

Em caso de dúvidas use os canais de atendimento do INSS: Meu INSS, aplicativo oficial do INSS ou pelos sites gov.br/meuinss e meu.inss.gov.br; Central de atendimento telefônico 135; SMS identificado como 280-41.

Ariane Pio

Da Reportagem Local