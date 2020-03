INSS Segue Normas E Segurados Podem Ser Atendidos On-Line

O INSS seguindo às orientações do Ministério da Saúde quanto à prevenção ao Covid-19 (Coronavírus) divulgou que os segurados não precisam se deslocar até uma agência para ter acesso aos serviços ou pedir um benefício. Em todas as cidades que tem o INSS, incluindo Catanduva tem um serviço de atendimento que os segurados podem usar e assim evitar contados e aglomerações. O segurado deve acessar o Meu INSS através do gov.br/meuinss ou ligar para a Central 135, que funciona de segunda a sábado de 7h às 22h. Instituto Nacional do Seguro Social ressalta que o segurado só deve buscar atendimento presencial se for imprescindível, como por exemplo, em caso de perícia médica.

O principal objetivo das normas do INSS é evitar aglomeração, além disso, fica restrita a presença de acompanhantes dos segurados durante o atendimento nas agências, podendo permanecer, apenas, procuradores ou representantes legais devidamente identificados.

O instituto explica que nas situações em que for necessário comparecer a uma agência, os segurados devem seguir as regras de higiene — amplamente divulgadas — e manter sempre as mãos lavadas, com uso posterior do álcool em gel.

Outra medida do INSS é tentar diminuir o fluxo de segurados que buscam as agências do INSS. “Restringindo a partir da última segunda-feira (16) o atendimento não agendado até às 13h. Após este horário só serão feitos atendimentos programados e, caso não tenha agendamento após este horário, a agência deverá ser fechada. Vale lembrar que a maioria dos atendimentos não agendados feitos nas agências é em função de pessoas que buscam por informações, que estão disponíveis nos canais digitais. Além disso, foi determinado nesta segunda-feira que todos os servidores e empregados acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas, gestantes e lactantes ou aqueles cujos familiares que habitam na mesma residência estejam no grupo de risco de aumento de mortalidade sejam deslocados do atendimento ao público para exercerem suas atividades de forma remota”.

O INSS ainda destaca que as prestadoras de serviços de limpeza e conservação, mediante orientação dos gestores e fiscais estão dando especial atenção à limpeza dos banheiros, elevadores, corrimãos, maçanetas, áreas de atendimento e salas de perícia. Além disso, devem garantir a disponibilidade de sabonetes nos banheiros para a higienização das mãos.

Para os que precisam esclarecer dúvidas quanto ao serviço de atendimento sem sair de casa ao INSS podem acessar: https://www.inss.gov.br/servicos-e-pedidos-de-beneficios-podem-ser-feitos-sem-sair-de-casa/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local