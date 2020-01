INSS Começa Pagamento Com Reajuste Para Aposentados Que Ganham Um Salário Mínimo

Começou ontem (27) o pagamento para os aposentados e pensionistas do INSS, o benefício tem reajuste. A data do pagamento varia de acordo com o valor e com o número final do benefício, excluindo-se o dígito e vai até o dia 07 de fevereiro.

Recebem o reajuste primeiro os segurados que ganham até um salário mínimo, que passou de R$ 998 para R$ 1.039. O aumento, para esses aposentados e pensionistas, será de 4,1%.

Quem ganha acima do salário mínimo receberá a partir de 03 de fevereiro. Para esses segurados, o aumento será de 4,48%, seguindo o INPC acumulado em 2019.

Para benefícios de até um salário mínimo Final 1: 27 de janeiro Final 2: 28 de janeiro Final 3: 29 de janeiro Final 4: 30 de janeiro Final 5: 31 de janeiro Final 6: 3 de fevereiro Final 7: 4 de fevereiro Final 8: 5 de fevereiro Final 9: 6 de fevereiro Final 0: 7 de fevereiro.

Para benefícios acima de um salário mínimo Finais 1 e 6: 3 de fevereiro Finais 2 e 7: 4 de fevereiro Finais 3 e 8: 5 de fevereiro Finais 4 e 9: 6 de fevereiro Finais 5 e 0: 7 de fevereiro.

Segundo as informações da seguradora, para quem começou a receber o benefício a partir de fevereiro do ano passado, os reajustes dos valores acima do salário mínimo vão variar de acordo com o mês de início da concessão.

Em 31 de dezembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória definindo o salário mínimo em R$ 1.039 para 2020. O reajuste do salário mínimo, que define também o piso das aposentadorias e pensões, ficou abaixo da inflação medida pelo INPC, que fechou 2019 em 4,48%. Assim, aposentados que recebem o mínimo tiveram um aumento menor do que quem recebe mais.

Em 14 de janeiro, Bolsonaro afirmou que iria aumentar o salário mínimo para R$ 1.045, por meio de outra medida provisória. A MP, porém, ainda não foi enviada ao Congresso. Mas, o que está valendo é o salário mínimo de R$ 1.039.

Ariane Pio

Da Reportagem Local