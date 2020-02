Inscrições Para Vagas Remanescentes De Cursos Superiores No IFSP Terminam Amanhã

O câmpus de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia está oferecendo vagas remanescentes para os seguintes cursos de graduação: Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, Licenciatura em Química, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, para o primeiro semestre de 2020.

As inscrições começaram no dia 20 e serão encerradas amanhã, 28 de fevereiro.

Aos que estão interessados em concorrer a uma das vagas, é preciso portar certificado de conclusão do Ensino Médio ou comprovante de conclusão do mesmo até a data do registro no IFSP Câmpus Catanduva, e ter realizado o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio em 2015 ou 2016 ou 2017 ou 2018 ou 2019, independente de estarem, ou não, inscritos no Sisu.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente na Coordenadoria de Registros Acadêmicos do IFSP, das 13h00 às 15h00, e das 17h00 às 20h00. Ou, ainda, pelo e-mail cre.ctd@ifsp.edu.br.

Vale ressaltar que todos devem estar munidos de cópia dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG) ou cédula de identidade para estrangeiros; CPF; requerimento de inscrição devidamente preenchido sob inteira responsabilidade do candidato; ou boletim de desempenho individual do ENEM.

Para outras informações a respeito do processo seletivo ou sobre os cursos, é possível acessar o edital completo no próprio site http://ctd.ifsp.edu.br/portal/, ou entrado em contato pelo telefone (17) 3524-9715.

“É de total responsabilidade do candidato a leitura do edital, não podendo o mesmo alegar desconhecimento”, finaliza a informação divulgada pelo próprio IFSP.

Da Reportagem Local