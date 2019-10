Inscrições Para Vaga De Especialista Em Enfermagem Do Trabalho Vão Até Amanhã

Por meio de uma nota oficial, a coordenadoria geral da FPA – Fundação Padre Albino divulgou, de forma pública para o conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições para o processo seletivo para o cargo de Enfermeiro (a) do Trabalho. De acordo com a mesma, a jornada de trabalho do futuro emprego será de 200 horas mensais, e alguns dos requisitos é Especialização em Enfermagem do Trabalho e experiência comprovada na área.

As inscrições, que começaram ontem (7), vão até amanhã, quarta-feira, dia 9 de outubro. Ela deve ser feita no RH da Fundação Padre Albino (localizado na Rua dos Estudantes, número 225), entre as 8h00 e 11h00, ou das 14h30 às 16h00. Durante a entrega do currículo, o interessado deve entregar, também, uma declaração de conclusão de curso e possíveis certificados na área, bem como títulos. Ao realizar a entrega, pede-se que, no RH, chame por Deniz ou Luana.

A avaliação dos candidatos será baseada em três partes: prova escrita, a ser realizada no RH da Fundação Padre Albino, no dia 10 de outubro, às 08h30; uma apresentação de Plano de Trabalho e Entrevista que ainda será agendada, e pela Comissão de Avaliação, uma entrevista e análise do currículo, que também ainda será agendada.

O conjunto (que é a prova escrita, o currículo e a entrevista), irá qualificar o melhor candidato para a vaga. O resultado do processo seletivo será informado ao RH da FPA pela Comissão de Avaliação.

Da Reportagem Local