Inscrições Para Programa Emergencial de Desemprego Tem Início Nesta Segunda

A partir desta segunda-feira, dia 15, a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Assistência Social, abre inscrições o Programa Emergencial de Desemprego (PED). Devido ao período de restrições, o acesso à ficha cadastral ocorrerá, exclusivamente, online, pelo site da prefeitura: www.catanduva.sp.gov.br.

Ao todo, 250 vagas são disponibilizadas. Dessas, 200 são destinadas para o período integral, com bolsa-benefício de um salário mínimo. As outras 50 vagas são para trabalhar meio período e o benefício será de meio salário mínimo. Das vagas disponíveis, 2% são destinadas a pessoas com deficiência e até 5% das vagas para pessoas egressas do sistema prisional.

Dentre os critérios, destacamos alguns: residir em Catanduva, ter renda por pessoa da família de meio salário mínimo ou três salários mínimos de rendimento total na família; possuir Cadastro Único do Governo Federal; estar desempregado há um ano ou mais.

Superada a fase mais restritiva que impede qualquer tipo de aglomeração devido à pandemia, o atendimento presencial será feito nos CRAS.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local