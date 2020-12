Inscrições Para Processo Seletivo Encerram na Próxima Semana

A Secretaria Municipal de Educação abriu processo seletivo para a contratação por seis meses de berçaristas, recreacionistas e professores I, II e educação especial. As inscrições devem ser realizadas até o dia 15 de Dezembro deste ano.

Os candidatos podem fazer a inscrição pelo site www.ibamspconcursos.org.br. Para Berçaristas, recreacionistas e professor I, o valor da inscrição é de R$ 73. Para professor II e educação especial a inscrição custará R$ 83. A prefeitura pretende pagar aos contratados R$ 14,44 por hora aula aos três primeiros cargos mencionados e R$ 18,82 hora/aula aos professores II e especial.

Dentre os critérios, além da formação educacional, ainda estão incluídos: Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral; Comprovar escolaridade/pré-requisitos exigidos para a função e, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da contratação, apresentar o competente registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador; Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos.

As provas objetivas, de caráter classificatório e eliminatório, terão duração de três horas, com questões de Conhecimentos Básicos – Língua Portuguesa, Conhecimentos Pedagógicos e de Legislação, Conhecimentos Específicos. A prova deverá ser aplicada no dia 10 de janeiro.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local