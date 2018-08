Inscrições para participar do Time do Emprego Devem Ser Feitas Amanhã

Com intuito de formar profissionais e preparar pessoas em situação de desemprego, Catanduva terá o Time do Emprego, uma capacitação voltada ao ingresso no mercado de trabalho. As inscrições para participar do programa serão realizadas exclusivamente amanhã (15). A informação da Prefeitura de Catanduva, em uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert) e em parceria com o Governo do Estado.

Para participar do programa, é necessário ter 16 anos, no mínimo. O interessado deve comparecer nesta quarta-feira (15) na Central de Atendimento 2, a partir das 9 horas. Os documentos necessários para matrícula são RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, comprovante de residência e certificado de reservista. As vagas são limitadas a 30 pessoas por turma. A primeira está prevista para inicio em 29 de agosto, no Caic.

De acordo com a Prefeitura Municipal, ao longo de 2018 estão previstas outras duas turmas: uma no Nova Catanduva, em outubro e a outra no Cras Juca Pedro, para atender a região do Jardim Alpino e bairros vizinhos, no mês de novembro.

O programa oferecerá dicas de como elaborar o currículo e participar de uma entrevista de emprego, além de oferecer técnicas para procurar por uma colocação no mercado de trabalho. “Essa é uma grande oportunidade para que as pessoas conheçam a dinâmica da busca por uma vaga de emprego. Com as aulas, os candidatos estarão mais capacitados, ficando, inclusive, à frente de outros concorrentes. Essa é mais uma forma de contribuir para a redução do desemprego na cidade”, disse Beatriz, gerenciadora de Habitação.

Ainda conforme as informações passadas pelo órgão, cada turma contará com 12 módulos de quatro horas cada, as quartas e quintas-feiras, das 8 às 12 horas, totalizando 12 dias de curso. Assim que as vagas forem preenchidas, o processo será encerrado.

SERVIÇO

As inscrições devem ser realizadas amanhã (15) na Central de Atendimento 2 , a partir das 09h. O espaço está localizado no térreo da Prefeitura, na Praça Conde Francisco Matarazzo, 1, Centro.

Da Reportagem Local