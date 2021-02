Inscrições Para o Projeto Guri em Santa Adélia Encerram na Sexta-Feira

As inscrições de novos alunos e alunas para o Projeto Guri de Santa Adélia encerram sexta-feira, dia 26. O projeto é o maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. São 30 cursos gratuitos de música para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos.

Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o link www.projetoguri.org.br/matricula2021 e preencher as seguintes informações: identidade do aluno ou da aluna (nome completo, data de nascimento e número do RG ou certidão de nascimento); endereço; informar se pertence ao grupo de risco da Covid-19 (colocar sim ou não); informar se o aluno ou aluna possui deficiência auditiva (colocar sim ou não); telefone para contato, com DDD (opcional); e-mail (opcional); escola em que estuda; identidade do responsável (nome completo, número do RG, telefone e e-mail); informar o polo de interesse; informar o curso de interesse (1ª e 2ª opção); ler (a assinalar ciência) nos avisos de autorização do uso de imagem e Lei Geral de Proteção de Dados. Após o preenchimento, clicar em ‘enviar’ para que seja gerado o número de protocolo referente ao processo.

Posteriormente, a coordenação do polo entrará em contato com o responsável, confirmará a matrícula no curso indicado (caso haja vaga no mesmo) e fornecerá instruções para o envio dos documentos (RG, comprovante de matrícula/escolaridade e comprovante de endereço).

Nesta etapa, o responsável receberá também um link com o questionário social que deve ser preenchido e enviado. As informações descritas no questionário são fundamentas para que nossas equipes conheçam as demandas dos matriculados e, com isso, tracem planos estratégicos de acordo com o perfil de cada turma e/ou aluno e aluna.

A matrícula só será oficializada após contato da coordenação e envio dos documentos do aluno/aluna.

O formulário, disponível a partir do dia 25 de janeiro, é bem simples e poderá ser preenchido a partir de qualquer plataforma (celular IOS, celular Android, tablet, computador, etc).

Para ingressar no Projeto Guri basta ter entre 6 e 18 anos incompletos e estar regularmente matriculado na escola. Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos.

O retorno presencial deverá ocorrer de maneira progressiva, atendendo à deliberação do Governo do Estado de São Paulo e a autorização prévia de cada uma das cidades.

As famílias receberão as informações necessárias com antecedência, cientes de que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, visando à saúde e o bem-estar dos Guris, familiares, empregados, empregadas e comunidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local