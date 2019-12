Inscrições Para O Programa Novotec Expresso Vão Até Hoje

Aos interessados em fazer um curso rápido e gratuito de qualificação profissional, as inscrições para o Novotec Expresso vão até hoje, dia 8 de dezembro. O programa, que se trata de uma parceria entre SDE – Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e CPS – Centro Paulo Souza, é inteiramente voltado aos alunos de Ensino Médio da Secretaria Estadual da Educação. A inscrição gratuita deve ser feita pelo site www.novotec.sp.gov.br.

Em Catanduva, os cursos serão realizados nas unidades da Fatec e Etec Elias Nechar, sendo distribuídas da seguinte forma: na Fatec, cursos ‘Excel Aplicado À Área Administrativa’ (30 vagas); ‘Introdução À Robótica’ (30 vagas); e ‘Montagem e Manutenção de Microcomputadores’ (30 vagas). Já no Elias, cursos de ‘Ajudante De Laboratório Químico’ (20 vagas); ‘Excel Aplicado Á Área Administrativa’ (20 vagas); e ‘Desenho No Autocad’ (20 vagas).

Serão priorizados estudantes mais próximos das escolas, que ficam a menos de 2 km do local do curso, além da igualdade de gênero nas turmas. Não haverá vestibulinho como forma de seleção.

De acordo com a nota oficial do Governo do Estado, “o objetivo do programa é oferecer ao aluno qualificação profissional de qualidade pelo Centro Paula Souza, aumentando suas chances de empregabilidade. No Novotec Expresso, a carga horária total é de 200 horas/aula feitas em um semestre, de forma presencial, em áreas como TI, hotelaria, marketing, gestão e negócios, entre outras. Os cursos foram desenvolvidos e são oferecidos de acordo com as demandas atuais do mercado de trabalho por mão de obra qualificada, bem como dos jovens por profissionalização mais rápida”.

