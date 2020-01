Inscrições Para o Programa Jovem Aprendiz Vão Até Amanhã

A empresa Cofco INTL está com inscrições abertas até amanhã, dia 15 de janeiro, para o programa de Jovem Aprendiz. O público desejado pela empresa são jovens de 14 a 23 anos, com Ensino Fundamental completo ou matriculado em curso que permita concluir esse nível de ensino até a data de início das aulas.

Aos interessados, é possível realizar a inscrição no setor de RH – Recursos Humanos das unidades de Catanduva e Potirendaba, localizado na antiga usina Serradinho. O programa de Jovem Aprendiz para Mecânico de Máquinas Agrícolas conta com organização do Senai de São José do Rio Preto, mas será ministrado em Catanduva.

Vale ressaltar, ainda, que a prova de seleção para as aulas será realizada no dia 22 de janeiro, no Imes – Instituto Municipal de Ensino Superior. Para saber mais detalhes sobre a vaga, é possível entrar em contato através do telefone (17) 3531-2000.

Da Reportagem Local