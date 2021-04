Inscrições Para o Programa Emergencial do Desemprego Encerram Nesta Terça-Feira

As inscrições para o Programa Emergencial de Desemprego (PED) encerram nesta terça-feira (20). O programa é desenvolvido pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Assistência Social.

São disponibilizadas 250 vagas. Dessas, 200 são destinadas para o período integral, com bolsa-benefício de um salário mínimo. As outras 50 vagas são para trabalhar meio período e o benefício será de meio salário mínimo. Das vagas disponíveis, 2% são destinadas a pessoas com deficiência e até 5% das vagas para pessoas egressas do sistema prisional.

As inscrições podem ser feitas on-line pelo site da prefeitura www.catanduva.sp.gov.br e também através de um formulário impresso disponibilizado no Cras, Fundo Social, Secretaria de Assistência Social, Escolas Municipais. No local, será entregue uma ficha que deve ser preenchida em casa e devolvida ao mesmo lugar.

Os critérios para se inscrever no PED são: residir em Catanduva, ter renda por pessoa da família de meio salário mínimo ou três salários mínimos de rendimento total na família; possuir Cadastro Único do Governo Federal; estar desempregado há um ano ou mais.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local