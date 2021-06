Inscrições Para o Programa de Auxílio Ao Desempregado da Prefeitura Elisiário

As inscrições o Programa Municipal de Auxílio ao Desempregado da Prefeitura Elisiário serão de 14 à 30 de junho das 08h às 12h, no Departamento Municipal de Assistência Social – R. José Riscala 197 – Centro – Fone: 99608-6044.

O candidato ao programa deverá atender aos pré-requisitos abaixo: Idade Mínima de 18 anos; Tempo de desemprego igual ou superior a 06(seis) meses; Não ser aposentado, pensionista, beneficiário de seguro desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente; Não possuir qualquer outra fonte de renda; Residir no Município de Elisiário há pelo menos 02(dois) anos consecutivos. Não ter sido beneficiário do Programa nos últimos 12 meses

O valor da bolsa auxílio será de R$733,34 e uma cesta básica para 6 horas de trabalho diário, de segunda à sexta-feira. Os interessados deverão comparecer no Departamento Municipal de Assistência Social munidos de cópias dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou Casamento, CPF e RG, Titulo de Eleito, Carteira de Trabalho (se alguém da família estiver trabalhando registrado, trazer último holerite também), Se alguém da família receber benefício do INSS trazer comprovante de recebimento (extrato do banco do valor bruto total do benefício), Comprovante de endereço atual, Comprovante de residência no município há pelo menos 02 anos (uma conta de luz/água em nome do(a) candidato(a) ou declaração de saúde ou escolar). Qualquer dúvida, procurar o Departamento Municipal de Assistência Social pessoalmente ou por telefone: 17-99608-6044.

Ariane Pio

Da Reportagem Local