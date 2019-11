Inscrições Para O Prêmio Professor Transformador Terminam Nesta Sexta-Feira

Projetos desenvolvidos por professores dos Ensinos Fundamental e Médio para promover a transformação da Educação ganham relevo em premiação organizada pela Base2Edu e Bett Educar. São Paulo, 19 de novembro de 2019 – Terminam nesta sexta-feira, 22 de novembro, as inscrições para o Prêmio Professor Transformador, cujo objetivo é destacar projetos inovadores desenvolvidos por professores dos Ensinos Fundamental e Médio, contribuindo para promover a transformação da Educação. A participação é gratuita e aberta a educadores de todo o País, que podem se inscrever pelo site: http://www.base2edu.com/premiobett.

O Prêmio Professor Transformador é organizado em conjunto pela Base2Edu, rede que conecta e fortalece profissionais e iniciativas voltadas à transformação da Educação; e a Bett Educar, que realiza o maior evento de educação e tecnologia da América Latina. Os professores interessados podem se inscrever em quatro categorias: Professor transformador da Educação Infantil; Professor transformador do Ensino Fundamental 1; Professor transformador do Ensino Fundamental 2; e Professor transformador do Ensino Médio.

Os projetos inscritos devem estar alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e também reconhecer a diversidade, contribuindo para atingir as metas do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os segundos e terceiros colocados, em cada categoria do Prêmio Professor Transformador, irão receber R$ 2.5 mil e a oportunidade para apresentar suas iniciativas na edição 2020 da Bett Educar, em São Paulo. Já os primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios de R$ 7 mil, além de uma viagem para participar da Bett Educar 2021 em Londres, Inglaterra.

Ariane Pio

Da Reportagem Local