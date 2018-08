Inscrições Para Mostra Competitiva de Dança Estão Abertas

As inscrições para o Move Dance, mostra competitiva de dança que acontece em Catanduva, O festival reúne, além de apresentações de danças e workshops com renomados profissionais, premiação em dinheiro e vagas garantidas em festival internacional. A iniciativa é da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Way Company.

Companhias ou grupos podem se inscrever até o dia 12 de outubro. Aos grupos que residam e outras cidades, mas que desejarem participar do evento será cedido gratuitamente alojamentos. As apresentações serão nos dias 20 e 21 de outubro, na Estação Cultura Deca Ruette. As informações completas, ficha de inscrição e regulamento estão no site da Prefeitura. O acesso deve ser feito pelo www.catanduva.sp.gov.

De acordo com o regulamento, todos os trabalhos apresentados serão avaliados por uma bancada de jurados. O evento oferecerá R$ 5 mil em prêmios aos vencedores das modalidades, além de nove vagas garantidas, entre as coreografias com melhor pontuação na premiação geral, para festivais regionais, nacionais e internacionais, a exemplo do Festival Danzas Del Mercosul, na Argentina, no qual o grupo além de participar ganhará cursos gratuitos.

“É fundamental que a administração pública exerça políticas culturais voltada a afirmação da identidade e à conquista da autonomia dos artistas. A parceria para a realização do Move Dance é instrumento de gestão compartilhada, além ferramenta de estímulo, dando voz e tendo nossos artistas como protagonistas”, disse a secretária de Cultura Cris Anovazzi.

Os troféus serão entregues aos vencedores da noite (1º, 2º, 3º lugares de suas respectivas categorias no momento da divulgação dos resultados. As premiações em dinheiro serão depositadas após o evento pela Prefeitura de Catanduva.

Da Reportagem Local