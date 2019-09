Inscrições Para Minicursos Da Prefeitura e Instituto Federal Vão Até Hoje

Através de uma parceria firmada com a unidade de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, a Prefeitura de Catanduva divulga dois novos minicursos: Introdução à Metrologia Industrial e Noções de Desenho Técnico. De acordo com a Prefeitura, o propósito é de proporcionar oportunidades de capacitação para os jovens. As inscrições estão abertas e são gratuitas.

Porém, é preciso ficar atento: os cursos possuem número limitado de vagas e o prazo para inscrições vai até hoje, dia 13 de setembro, até as 14h00. Para garantir a vaga, basta ligar no número (17) 3524-9718 e indicar o curso que tem interesse. Também é possível se inscrever pelo e-mail silviaventurini@ifsp.edu.br. As aulas serão ministradas já no sábado, dia 14, das 9h00 às 12h00, no campus do Instituto Federal, com certificação ao final. Serão duas turmas com 20 alunos cada.

A assistente em Administração e coordenadora de Extensão do IFSP, Silvia Venturini, explica que o objetivo é apresentar treinamentos com enfoque especial às indústrias da área de Metal Mecânica da região, que têm necessidades similares na área de leitura de desenhos técnicos e noções de metrologia industrial: “os minicursos apresentam técnicas iniciais de desenho técnico (leitura e desenho à mão-livre) e metrologia industrial (uso de instrumentos de precisão e nomenclatura de metrologia em desenhos técnicos). O objetivo é identificar demandas de cursos, além de aproximar as empresas da produção local, por meio da parceria”.

O Instituto Federal fica localizado na avenida Pastor José Dutra de Moraes, nº 239, no Distrito Industrial Antônio Záccaro.

Da Reportagem Local