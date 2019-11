Inscrições Para Formador Do CENPEC Terminam Na Quinta-Feira

O CENPEC Educação abriu processo seletivo de formador para o programa Parceria pela Valorização da Educação (PVE). O termino para se candidatar é até quinta-feira (28). O candidato deverá atuar no desenvolvimento de competências profissionais para gestores educacionais e escolares e na mobilização social da comunidade em prol da educação.

O perfil desejado do profissional a ser contratado é: experiência relacionada a gestão escolar e/ou de secretarias municipais ou estaduais de educação; experiência em mobilização social;

residência em São Paulo (SP) ou região; disponibilidade para viagens a diferentes municípios do País ao longo de 2020, que corresponde ao período de contratação.

Iniciativa do Instituto Votorantim e com o CENPEC Educação como um dos parceiros, o PVE busca contribuir para a melhoria da educação pública nos municípios onde a Votorantim atua, por meio da mobilização das comunidades e da qualificação de práticas de gestão educacional e escolar.

O processo seletivo é constituído de duas fases. Na primeira, o candidato deve preencher, até às 23h59 da quinta-feira (28), o formulário de inscrição com seus dados e qualificações, no qual também há uma descrição detalhada das atribuições da vaga. Os candidatos selecionados por meio da análise do formulário serão convidados para uma segunda fase, prevista para o início de dezembro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local