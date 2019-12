Inscrições Para Férias Em Polos De Educação Infantil Estão Abertas Até Dia 20

Com o principal intuito de acolher as crianças cujos pais estão trabalhando no período de férias escolares, a Prefeitura de Catanduva está com inscrições abertas para as atividades dos Polos de Educação Infantil. No total, serão nove unidades de ensino em funcionamento e preparadas para atender as crianças com atividades lúdicas e educativas.

De acordo com informação da Secretaria Municipal de Educação, as inscrições começaram na última terça-feira, dia 10 de dezembro, e seguem até o dia 20. Os pais interessados devem procurar a unidade escolar frequentada pelo filho e informar o polo no ato da inscrição.

Entre os documentos que devem ser apresentados estão: declaração de trabalho da mãe atualizada, ou uma cópia da carteira de trabalho com o registro.

No caso de crianças que possuam alguma restrição alimentar, é preciso apresentar cópia do atestado médico. Já para responsáveis legais, se esse for o caso, deve ser apresentada a guarda da criança.

Os Polos de Educação Infantil funcionarão no período integral, das 7h00 às 17h00, entre os dias 6 e 30 de janeiro. Conforme nota oficial da prefeitura, o planejamento pedagógico para as atividades do período ainda está em fase de preparação, para garantir que os alunos aprendam enquanto brincam. As refeições também estarão garantidas.

As escolas contempladas com as atividades no mês de janeiro são: EMEI Profª. Cênica Bochi; EMEI Profª Albertina Diogo Spanazzi; EMEI Profª Idette de Lourdes Frias Couto; EMEI Gabriel Hernandez Ferreira; EMEI Prof. Carlos Alberto Spina; EMEIEF Luzia Ap. Sestito Gradella; EMEI Prof. Virgilio de Arruda Mendes; EMEI José Lahud Cury; e EMEI Profª. Dora de Arruda Mendes.

Demais escolas municipais terão atendimento das 8h00 às 12h00, bem como das 14h00 às 17h00, para recebimento de matrículas e outras situações administrativas.

Da Reportagem Local