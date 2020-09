Inscrições Para Evento Que Promove ‘Match’ Entre Jovens E Escritórios De Advocacia

A Fundação Estudar acaba de abrir as inscrições para o processo seletivo do “Conexão Mercado Jurídico’’, o evento será gratuito e acontecerá nos dias 04 e 05 de novembro conectando formandos e recém-formados da área de Direito com grandes escritórios de advocacia do Brasil e departamentos jurídicos de diversas empresas.

A iniciativa, além de ajudar a impulsionar o início de carreira dos selecionados e apresentá-los ao mercado de trabalho, ainda pode ajudar nas políticas de empregabilidade das organizações parceiras. As interações entre representantes e inscritos são convertidas em dados. Com essas informações, os escritórios e departamentos podem melhorar os quesitos de “marca empregadora”.

As inscrições serão realizadas até o dia 2 de outubro. Ao todo, 200 jovens serão selecionados após realizar testes de perfil e de lógica. Essa avaliação, ao final, gera uma espécie de “match” profissional, direcionando os escolhidos aos potenciais empregadores que mais combinem com suas características. “Os participantes poderão aprender sobre este novo cenário imposto pela pandemia e suas repercussões, assim como expor para as empresas o que a nova geração que vai entrar no mercado de trabalho espera dos seus futuros empregos’’, explica Saulo dos Mesquita, Head de Relacionamento Institucional da organização sem fins lucrativos.

A Fundação Estudar prepara seu currículo personalizado com match entre seu perfil e o das organizações e escritórios que mais combinam com você. Tudo a partir das características identificadas no processo seletivo.

Durante os dias de evento, os jovens podem acompanhar painéis de conteúdos com grandes nomes do mercado de atuação do direito.

Aqueles com melhor performance no processo seletivo, têm seu momento para se apresentar para os recrutadores e aproveitar a chance de se destacar frente aos demais participantes.

Os participantes têm a oportunidade de assistir a uma simulação de arbitragem. Após a simulação, advogados de renome comentam sobre sua experiência e o que é necessário para ser uma referência no método.

Ao longo do evento online, os selecionados têm a chance de visitar os escritórios e empresas participantes e conversar com seus profissionais em horários pré-definidos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local