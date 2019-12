Inscrições Para Estudantes Especiais Do IFSP Abrem Dia 13 De Janeiro

O câmpus de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia informou, por meio de um edital, que o período de inscrições para o processo seletivo da categoria estudante especial vai de 13 a 31 de janeiro. As vagas são para os cursos de graduação de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Controle e Automação e Licenciatura em Química, que têm início marcado para o 1º semestre de 2020. O aluno interessado deve comparecer ao IF das 10h00 às 16h00, somente em dias úteis. Todos os horários de disciplinas podem ser acessados através do link http://ctd.ifsp.edu.br/portal/area-do-alunos/horarios.

Aluno especial

De acordo com o próprio edital, “entende-se por estudante especial todo estudante inscrito para cursar disciplinas isoladas em determinado câmpus do IFSP, com interesse em aprofundar-se em conteúdo específico. O estudante especial não terá vínculo efetivo com o curso em que o componente curricular está inserido e não terá direito ao trancamento de matrícula”.

Para a realização da matrícula, o estudante precisa levar consigo os seguintes documentos em cópia autenticada ou simples acompanhada dos originais: histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio; certidão de nascimento ou casamento; duas fotos 3×4; documentos de quitação de serviço militar (homens e maiores de 18 anos); título eleitoral; comprovante da última votação ou quitação eleitoral (para maiores de 18 anos); e comprovante de residência com CEP atualizado.

