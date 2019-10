Inscrições Para Estágio No Governo Do Estado Vão Até Domingo

Processo seletivo para o CIEE vai até domingo (13) e são oferecidas 862 vagas em todo o Estado de SP, além do cadastro de reserva, para estudantes do ensino médio, técnico e superior. Em Catanduva há uma vaga para área de administração.

Podem se candidatar estudantes do ensino médio (1º ao 2º ano) e do primeiro ao antepenúltimo semestre para cursos da educação profissional de nível médio e do ensino superior de diferentes cursos. Os estágios terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados até 24 meses. Os valores de bolsa-auxílio variam de R$ 300 a R$ 1.800,89, com jornada de 4 ou 6 horas, de acordo com o órgão público e nível do curso.

As oportunidades estão disponíveis em diversos municípios paulistas e distribuídas em diferentes áreas como: Administração de Empresas, Administração Pública, Agronomia, Biblioteconomia, Ciências e Tecnologia, Ciências Sociais, Comunicação Social, Direito, Enfermagem, Engenharia de Minas e de Petróleo, Ensino Médio, Farmácia, Gestão de Políticas Públicas, Marketing, Psicologia, Serviço Social, Técnico em Arquivo, Web Designer, diversos cursos de ensino técnico, entre muitos outros.

Os interessados devem se inscrever até as 23h59 do dia 13 de outubro, no site www.ciee.org.br. O processo seletivo é composto de uma única fase, com aplicação de prova objetiva, para avaliação de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. Mais informações no edital disponível no mesmo site.

Programa de Estágios do Governo do Estado – O Programa de Estágios do Governo do Estado, em parceria com o CIEE, teve início em junho de 2016. Até o momento, mais de 22 mil estudantes já foram contratados. Atualmente, são oferecidas cerca de 4.690 bolsas de estágios, abrangendo 217 municípios.

Ariane Pio

Da Reportagem Local