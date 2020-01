Inscrições Para Escolinhas De Esportes Nos Conjuntos Esportivos Já Estão Abertas

Com a chegada de um novo ano, muitos prometeram, enfim, começar regimes ou aderir a um estilo de vida saudável. Para esses, a Prefeitura de Catanduva traz uma boa notícia: foi iniciada a temporada de inscrições às escolinhas de esporte. As atividades são voltadas tanto para crianças quanto adultos, e a expectativa para o primeiro semestre é de que sejam preenchidas, ao todo, cerca de mil vagas.

A grade, que foi elaborada pela Smelt – Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt), contempla as seguintes modalidades: aeróbica, aeroboxe, alongamento, basquete, caminhada, condicionamento físico, dança mix, funcional, futebol e futebol baby, futsal, ginástica localizada, ginástica rítmica, hidroginástica, judô, karate e karate baby, natação infantil e adulto, step, taekwondo, vôlei e vôlei adaptado.

Vale ressaltar que as vagas são limitadas em cada modalidade e distribuídas aos Conjuntos Esportivos Anuar Pachá, João Crippa (São Francisco) e Prof.ª Elba Reny Francischelli (Gavioli). Aos interessados, para fazer a matrícula é preciso comparecer a um dos núcleos com cópias dos documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência. É obrigatório apresentar atestado médico deste ano que comprove aptidão a realizar atividade física ou comprovante de agendamento de consulta, que deverá ser substituído pelo atestado, posteriormente.

O atendimento segue até o final deste mês de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 11h00, e das 13h00 às 17h00. As aulas começam em fevereiro, com turmas de manhã, à tarde e à noite.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local