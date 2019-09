Inscrições Para “Curso De Compras Governamentais” Terminam Na Quinta-Feira

As inscrições para o “Curso de Compras Governamentais: Seja um Fornecedor da Prefeitura”, do Sebrae podem ser realizadas até quinta-feira (12),o curso será ministrado por Heveraldo Galvão – consultor jurídico do Sebrae São José do Rio Preto. O evento terá quatro dias de curso de 16 a 19 de setembro, das 19h às 23h, no auditório da Prefeitura de Catanduva (entrada pela rua Maranhão), inteiramente gratuito.

O Curso aborda os aspectos práticos e operacionais da Lei Complementar nº 123/2006, apresentando o acesso ao mercado das compras governamentais. O propósito desse curso é trazer ao entendimento do fornecedor, a legislação de compras e as alterações posteriormente introduzidas, que garantem o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aos MEIs e MPEs nas compras públicas, e entender a importância dos processos licitatórios como instrumento de desenvolvimento local e o fortalecimento da indústria nacional.

Carga horária de 16 horas, divididas em quatro encontros de quatro horas cada. Encontro 1 – Legislação de compras públicas e análise de risco. Encontro 2 – Os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. Encontro 3 – Preparação para a licitação. Encontro 4 – Pregão presencial com benefícios para as MPEs e Portais de Compras.

Público-alvo: fornecedores, empresários de micro e pequenos negócios, empreendedores, representantes comerciais, contadores, representantes de entidades de classe, cooperados, associados e pessoas que tenham interesse em fornecer produtos e serviços para a Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal.

Os interessados em participar deve procurar o Sebrae Aqui Catanduva para fazer a inscrição. O telefone de contato para outras informações pelo telefone (17) 3531-9793.

