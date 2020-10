Inscrições Para Corrida em Prol do HCC Serão Abertas no Dia 05

As inscrições para o Desafio São Silvestre, com corrida virtual em prol do Hospital de Câncer de Catanduva poderão ser feitas de 05 a 31 de Outubro. O evento é promovido pelo Treino Certo e 30% do valor arrecadado será destinado ao HCC. Nesse desafio, os atletas farão o percurso individual, com a opção de escolha das respectivas distâncias, para evitar aglomerações, os participantes vão cronometrar o tempo e enviar para a organização. A corrida acontecerá do dia 12 a 31 de Dezembro. O valor de inscrição é de R$45,00 com direito a camiseta e medalha. As entregas dos kits (camiseta) acontecerão em estilo drive thru, com agendamento prévio. As entregas das medalhas ocorrerão somente após a realização da corrida de forma individual por drive thru em locais e datas a serem divulgados, mediante apresentação do comprovante de inscrição.

As inscrições para a corrida podem ser feitas pelo telefone (170 3521-4700 ou na Max Muscle, localizada na Rua Brasil, nº 1155.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local