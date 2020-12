Inscrições para Concurso Luzes de Natal Encerram Sexta-Feira

Os interessados em participar do Concurso Luzes de Natal, deverão se inscrever até sexta-feira, 18 de Dezembro. O concurso faz parte da programação da Campanha Natal de Esperanças e é promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva – Sincomercio, Associação Comercial e Empresarial – ACE e Prefeitura de Catanduva. “O concurso Luzes de Natal surgiu do anseio de enfeitar e embelezar a cidade, propiciando a ampliação do clima natalino e atraindo consumidores da microrregião para conferirem de perto a decoração e o que o comércio catanduvense tem a oferecer, além de levar esse clima para os bairros”, afirma Ivo Pinfildi Júnior, presidente do Sincomercio.

A inscrição deve ser feita no site www.sincomerciocatanduva.org.br ou pelo aplicativo sincomercio – catanduva. Para a inscrição, além do preenchimento cadastral o responsável deverá enviar 2 fotos da fachada iluminada do imóvel concorrente em boa resolução. As fotos tremidas, embaçadas ou de baixa resolução serão canceladas do concurso e o participante será informado pela comissão organizadora.

O participante que tiver sua inscrição cancelada, será comunicado pelo celular ou por meio do WhatsApp e poderá efetivar nova inscrição, se dentro do prazo. Os participantes não terão nenhum custo pela inscrição. As fachadas serão julgadas por meio de votação online no site www.sincomerciocatanduva.org.br. O resultado do concurso será divulgado pelos órgãos de imprensa e redes sociais no dia 23 de dezembro. O primeiro colocado em cada categoria receberá um televisor: Smart TV 43” Samsung, Ultra HD. Os prêmios serão entregues no dia 29 de dezembro, às 15:30 horas, na sede do Sincomercio Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local