Inscrições para Concurso de Poesia de Catanduva começa nesta terça-feira

Com o tema “em tempos de pandemia vamos viralizar poesia” as Secretarias de Cultura e Educação iniciam nesta terça-feira, 1º de junho, as inscrições para o Concurso de Poesia de Catanduva.

Podem participar do concurso todos os interessados residentes no município de Catanduva e Região, que não tenham seus nomes inscritos na literatura nacional.

Serão duas categorias: escolar, com alunos de 3º, 7º e 8º ano do ensino fundamental da rede municipal, Geral, e estaduais. A categoria Geral será dividida em infanto-juvenil, para crianças e jovens de até 17 anos e adulta, para pessoas acima de 18 anos.

As vinte melhores poesias serão selecionadas para a final. O final do concurso será no dia 31 de julho, a partir das 15h, no Teatro Municipal Aniz Pachá.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 deste mês pelo e-mail concursodeposiascatanduva2021@gmail.com. Maiores informações podem ser obtidas através dos telefones (17)3525-0911 ou (17)3531-5100.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local