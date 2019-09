Inscrições Para Bolsista Em Projeto Do Instituto Federal Vão Até Amanhã

A diretoria-geral do Câmpus de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, através da Coordenadoria de Extensão, divulgou que vão até hoje, 12 de setembro, as inscrições para o processo seletivo para bolsistas no projeto de extensão ‘Ações do IFSP Campus Catanduva na Perspectiva da Economia Solidária’. Há apenas uma vaga disponível e o valor da mesma é de R$ 400, com vigência entre setembro e dezembro deste ano.

As inscrições começaram na segunda-feira, dia 10. Aos que estão interessados em participar, o formulário poderá ser retirado na Coordenadoria de Extensão e deverá ser entregue no período das 9h00 às 16h00 no local, juntamente com cópia simples dos seguintes documentos: RG e CPF do aluno; comprovante de endereço; formulário de inscrição preenchido; declaração negativa de vínculo empregatício; currículo atualizado; carta de intenção e histórico escolar ou boletim com notas atualizadas, que deverão ser retirados na coordenadoria de registros escolares.

A relação do candidato que irá ganhar a bolsa promete ser amplamente divulgada pelo câmpus da Cidade Feitiço da Instituição Federal, através de fixação de lista nos murais e no endereço eletrônico http://www.ctd.ifsp.edu.br no. Ela será revelada no dia 13 de setembro. O estudante selecionado deve apresentar, dentro do prazo determinado, um comprovante de conta corrente em seu próprio nome.

Da Reportagem Local