Inscrições Para Atribuição de Classes e Aulas Começam na Semana Que Vem

As inscrições para atribuição de classes e aulas da rede estadual de ensino começam na semana que vem, a partir do dia 1º. Até o dia 30 de agosto, os professores também devem indicar a jornada de trabalho, carga horária ou atuação em programas e projetos da Secretaria de Educação.

As regras fazem parte do ano letivo de 2019. A primeira fase começa com a inscrição online no site (http://portalnet.educacao.sp.gov.br/). Os docentes efetivos, não efetivos e das categorias S, O e V podem fazer o cadastro entre 1º e 30 de agosto. A portaria foi publicada na edição do dia 19 de julho do Diário Oficial.

Também neste mesmo prazo, os professores efetivos (A) devem registrar no sistema, se querem manter, ampliar ou reduzir a jornada de trabalho. Enquanto isso, os não efetivos (P,N e F) devem escolher a carga horária e o interesse em mudar ou não de Diretoria de Ensino.

Já no caso dos educadores S, as inscrições são exclusivas para a atuação no chamado caráter eventual. Os temporários (O) com contrato ativo celebrado entre os anos de 2016 e 2018 têm a chance de indicar a carga máxima pretendida e optar por programas ou projetos da Secretaria. Para quem se enquadra na V, o período também é de confirmação da carga.

Ainda conforme as regras, professores transexuais ou travestis de todas as categorias podem aproveitar a etapa de inscrição online para solicitar a inclusão do “nome social” para tratamento na rede.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local