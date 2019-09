Inscrições Para 1ª Edição do “Liderança Na Prática 16 Horas” São Prorrogadas

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para o “Liderança na Prática 16 Horas”, programa de autoliderança. As inscrições foram prorrogadas até segunda-feira (9), e o evento acontecerá pela primeira vez em Catanduva no sábado (14) na sede do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva – Sincomercio, a partir das 9h. No ato da inscrição, os associados ao Sincomercio terão desconto exclusivo e imperdível de 20%.

O evento é focado em universitários e recém-formados, o encontro tem como objetivo acelerar a vida profissional dos participantes e trazer motivação e ambição a cada um deles.

A Fundação Estudar é uma organização sem fins lucrativos que acredita que o Brasil será um país melhor se tivermos mais jovens determinados a seguir uma trajetória de impacto. Criada em 1991, a instituição tem como missão formar futuras lideranças do Brasil, a partir da disseminação de uma cultura de excelência, da formação de uma comunidade de líderes, do estímulo à experiência acadêmica no exterior e do apoio à tomada de decisão de carreira.

O primeiro convidado para palestrar é Miguel Rodrigues, administrador de empresas, MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, liderança e negócios por Havard, certificado internacional pelo IBC e professor na escola Conquer.

Já o segundo convidado é Felipe Chad, possui 15 anos de experiência no mercado financeiro, participou como sócio das principais empresas de investimentos do Brasil.

Valor do custo do evento de R$ 180 reais, para os interessados devem acessar o link de inscrição https://www.napratica.org.br.

Ariane Pio

Da reportagem local