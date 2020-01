Inscrições Estão Abertas Para Torneio Gratuito de Aquathlon no Sesc Catanduva

O Aquathlon é uma modalidade que combina duas atividades bastante difundidas entre os adeptos da prática esportiva: a natação, que, além de promover a autonomia no meio aquático, é considerada um dos esportes mais completos no que se refere ao desenvolvimento de capacidades físicas e habi­lidades motoras, e a corrida, que, além de ser bastante democrática, é uma das atividades físicas mais procuradas por quem quer iniciar uma prática esportiva ou exercitar-se regularmente. O Sesc Catanduva vai promover no dia 01 de Fevereiro um torneio de Aquathlon. A atividade será realizada no Conjunto Aquático da unidade, das 7h30 às 12h30. A prova será dividida em três categorias: Individual 1,com 50 metros de natação e 1,3km de corrida. Individual 2, com 200 metros de natação e 2,6 km de corrida. Duplas (masculina, feminina e mista), com 200 metros natação e 2,6 km de corrida, sendo que um dos participantes irá nadar e o outro correr.

As inscrições estão abertas podem ser realizadas no portal do Sesc Catanduva e serão encerradas na quarta-feira, 29 de Janeiro. No total, 200 vagas serão disponibilizadas. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (17)3524-9200. A unidade do Sesc fica localizada na Praça Felício Tonello, 228 – Vila Rodrigues.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local