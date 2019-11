Inscrições Estão Abertas Para Jovem Aprendiz 2020 De 14 a 21 Anos, Em Itajobi

A cidade de Itajobi pelo Departamento Municipal de Assistência Social está com inscrições abertas seleção do Programa Jovem Aprendiz 2020. De acordo com a Lei 1.249/2017, jovens de 14 a 21 anos, residentes no município, podem ser contratados pela Administração Pública Direta ou Indireta para Atividades de Aprendizagem Profissional.

Com o total de 10 vagas em Itajobi, as inscrições serão realizadas até o dia 29 de novembro, das 9h às 12h ou das 14h às 16h, no Departamento Municipal de Assistência Social, localizado na Rua São Paulo, nº48, Parque do Colégio.

Para fazer a inscrição são necessários os seguintes documentos: Documento de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF),Declaração de Matricula Escolar especificando o horário das aulas e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Os Jovens Aprendizes poderão desenvolver atividades profissionais em locais que não prejudiquem a sua formação, desenvolvimento e em locais e horários que permitam a frequência à escola, o que é uma exigência para que o jovem possa fazer parte do programa.

O Programa Jovem Aprendiz de Itajobi será direcionado aos adolescentes e jovens oriundos de famílias de baixa renda e ou de vulnerabilidade, que atendam, entre outras, as seguintes condicionalidades: estejam em situação de acolhimento institucional; sejam egressos do sistema socioeducativo; estejam em cumprimento de medidas socioeducativas; integrem famílias que sejam beneficiarias de programas de transferência de renda; sejam egressos do trabalho infantil; sejam matriculados na rede pública de ensino, em nível fundamental, médio regular ou médio técnico, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos; estejam desempregados e; tenham filhos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local