Inscrições Estão Abertas Para Dois Cursos Profissionalizantes no Caic Jovem

Estão abertas a partir de hoje as inscrições para dois cursos profissionalizantes que serão realizados no prédio do Caic Jovem. Trata-se de vagas para preencherem sala no curso de Cuidador de Idosos e também de eletricista com ênfase em energia fotovoltaica. Serão 30 vagas disponíveis para cada curso. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, as aulas terão início em março e para se inscrever, o interessado precisa levar até o Caic Jovem, os documentos pessoais (RG e CPF) e um comprovante de residência, das 8h às 17 horas. Em parceria com o Senai, o curso de Cuidador de Idosos terá 40 horas de duração. As aulas serão de terça à quinta-feira, das 19 às 21 horas. O término está previsto para o mês de maio. Entre os pré-requisitos estão ter 18 anos ou mais e o Ensino Fundamental completo.

Já o curso de Eletricista com Ênfase em Energia Fotovoltaica terá 30 horas, com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 16h30. O término está previsto para março. O aluno deve ter 18 anos ou mais e Ensino Fundamental completo. É recomendável ter noções básicas de eletricidade, mas não é pré-requisito.

O programa Caic Jovem fica na avenida Francisco Agudo Romão Filho, s/n, no Solo Sagrado. Informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3524-9944.

Karla Konda

Editora chefe